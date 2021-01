mercredi 20 janvier 2021 • 203 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Dès son investiture, mercredi, Joe Biden prendra 17 mesures, notamment pour revenir sur certains décrets signés par Donald Trump. Parmi elles, l'annulation du décret migratoire ciblant surtout les pays musulmans, renseigne France 24.

En matière de politique migratoire, il prendra aussi le contre-pied de Donald Trump, qui avait fait de la lutte contre l'immigration illégale un marqueur de sa présidence.



Joe Biden annulera ainsi un décret migratoire controversé adopté par son prédécesseur pour interdire aux ressortissants de pays en majorité musulmans d'entrer aux États-Unis. Cette mesure était "enracinée dans la xénophobie et l'animosité religieuse", a justifié Jake Sullivan, le futur conseiller à la Sécurité nationale de la Maison Blanche.



Le démocrate signera par ailleurs une "proclamation" pour suspendre les travaux de construction d'un mur à la frontière avec le Mexique et son financement grâce au budget du Pentagone, qui ont suscité d'âpres batailles politiques et judiciaires ces quatre dernières années.



Joe Biden transmettra en parallèle un projet de loi sur l'immigration au Congrès. Il offrira notamment aux 700 000 jeunes arrivés clandestinement aux États-Unis lorsqu'ils étaient enfants, les "Dreamers", et aux autres immigrés en situation irrégulière une possibilité de naturalisation à terme et sous conditions.



Le projet de réforme prévoit aussi des fonds supplémentaires pour renforcer la surveillance et les contrôles aux frontières et un plan d'assistance au Salvador, au Guatemala et au Honduras, les pays d'origine de la plupart des migrants, de quatre milliards de dollars sur quatre ans.