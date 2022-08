mercredi 17 août 2022 • 329 lectures • 0 commentaires

People 4 heures Taille

iGFM – (Dakar) C’est l’amer constat fait par le Groupe de Rap Keur Gui qui va produire un single pour tirer la sonnette d’alarme sur les bavures policières.

En effet, Thiat et Kilifeu ont balancé sur la toile hier un teaser de leur nouveau single intitulé «4 Alkati». D’ailleurs, le single a fait l’objet d’un clip.

PUBLICITÉ

Dans le teaser du clip, on y voit des hommes et femmes tenant des pancartes sur lesquelles on peut lire : « Policier dou mbok », « policier ne tire pas » ou encore « Poliss Assassin’’…».

PUBLICITÉ

A signaler que la police ne blesse pas seulement. Elle tue sans aucune forme de procès ! Et la suite est un silo de déclarations et de décisions qui n’aboutissent à rien du tout.