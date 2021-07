lundi 5 juillet 2021 • 305 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La coalition présidentielle dans la région sud, en perspectives des prochaines élections locales, a sonné la grande mobilisation ce week-end à Sindian, situé dans le département de Bignona.

Avec à leur tête le responsable politique de l’Alliance pour la république à Ziguinchor, Doudou Ka, les camarades du président Macky Sall ont lancé l’assaut contre les fiefs du président du parti Pastef-Les Patriotes, Ousmane Sonko. Des bases politiques qu’ils ont perdues lors de la dernière élection présidentielle et qui sont aujourd’hui placées sous le contrôle d’Ousmane Sonko. «Cette mobilisation exceptionnelle prouve que la reconquête des bases politiques affectives du président Macky Sall est lancée à partir de ce jour (samedi 3 juillet 21) dans tout le Fogny», a laissé entendre le Directeur général de l’AIDB.

Les prochaines élections territoriales en ligne de mire, la mouvance présidentielle a sonné la mobilisation de ses troupes ce week-end dans le département de Bignona et plus exactement dans la commune de Sindian. Du responsable politique de l’APR de Kolda Mame Boye Diao en passant par des conseillers du président Macky Sall qui avaient effectué le déplacement, les responsables politiques de l’APR d’Oussouye, de Bignona et de Ziguinchor, la place publique de Sindian abrité une forte mobilisation politique.

Saisissant l’occasion, le Directeur général de l’AIDB par ailleurs responsable politique de l’APR à Ziguinchor Doudou Ka qui a parlé au nom de ses pairs et au nom de la coalition présidentielle, a lancé la grande offensive pour la reconquête des bases perdues dans le Fogny à la dernière élection.

«Avant le président de la république Macky Sall, l’Etat du Sénégal avait injecté O FCFA pour le financement des femmes à Sindian. Pendant la magistrature du Chef de l’Etat Macky Sall, ce dernier m’a demandé d’injecter 935 millions de FCFA pour financer 2.055 femmes. Cela veut dire que le président Sall a mis la Casamance au cœur de son projet de développement», a dit, à l’entame de ses propos, Doudou Ka.

Poursuivant toujours, «cette mobilisation exceptionnelle prouve que la reconquête des bases politiques affectives du président Macky Sall est lancée dans le Fogny. Je l’ai dit le 10 avril dernier à Ziguinchor, tous les départements de la région et les six communes du département de Ziguinchor vont tomber entre les mains de l’APR. Je demande solennellement à Mame Boye Dior de le dire au Chef de l’Etat Macky Sall. Nous triompherons dans toutes ces localités à 100% lors des prochaines élections locales.

A Sindian, quel que soit la coalition que l’opposition va faire, la commune sera marron. Se sera également pareil pour les mairies de Djignaky, de Djibidione, de Suel et la mairie de Mlomp qui est déjà acquise par le Président Sall», a soutenu M. Ka.

Revenant sur le programme de réhabilitation des aéroports régionaux d’un montant de vingt-quatre (24) milliards de francs CFA pour l’aéroport de Ziguinchor et vingt-neuf (29) milliards de francs CFA pour celui du Cap-Skirring, «c’est une démarche politique inscrite dans le temps de l’action si chère au président Macky Sall et qui s’apparente plus à un « Sénégal Weltima » qui est en cours et non à ce «Sénégal Tampi» tant prôné par les opposants au régime», a conclu Doudou Ka.

IGFM