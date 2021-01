samedi 9 janvier 2021 • 726 lectures • 0 commentaires

Depuis l'instauration de l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu partiel dans les régions de Dakar et Thiès, la compagnie de gendarmerie de Rufisque veille au respect scrupuleux de la mesure.

Ainsi, 3 jours après, la compagnie de gendarmerie de Rufisque a immobilisé 249 véhicules et 03 motos. En outre 258 personnes ont été interpellées dans la nuit du 8 janvier lors de cette opération. Par ailleurs, 05 personnes identifiées parmi celles ayant été impliquées dans les troubles à Keur Massar ont été arrêtées et gardées à vue.



Pour rappel, le couvre-feu a été restauré à Dakar et à Thiès, après les cas de covid-19 qui augmentent de jour en jour. Des jeunes bravent chaque soir cette interdiction ...