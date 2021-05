samedi 8 mai 2021 • 149 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Saer Seck, le président de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a annoncé, samedi, lors d'un panel organisé par l'ANPS (Association Nationale de la Presse Sportive du Sénégal) un symposium entre juin et juillet 2021, pour faire le bilan des 10 ans de professionnalisme.

"Ce travail vient à son heure. On avat décidé d'organiser les assises du football sénégalais mais cela n'a pas pu se faire, mais l'intention était là et c'était pour faire le bilan du professionnalisme. C'est pour voir ce qui a fonctionné et ce qui ne l’est pas. Donc, entre juin et juillet, il faut organiser un symposium pour évoquer l’ensemble des questions",a-t-il dit, précisant que la Ligue pro et la Fédération sénégalaise de football s'y attèlent.

Présent au panel organisé par la presse sportive du Sénégal pour faire le bilan des 12 ans de Ligue professionnelle, Saer Seck a tenu à saluer "l'initiative pertinente" de l’ANPS. "Personne n’est plus crédible que l’ANPS pour pouvoir contribuer au développement du football sénégalais", a soutenu le patron de la Ligue professionnelle.