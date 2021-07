lundi 19 juillet 2021 • 70 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Ligue 1 sénégalaise a bouclé sa saison, ce dimanche avec la remise du trophée au champion Teungueth FC, lors de la 26e journée, contre l'As Pikine.

Le championnat professionnel a pris fin ce week-end avec le sacre de Teungueth FC fêté à Rufisque et la deuxième place acquise par Diambars FC, deux équipes qui représenteront le Sénégal en Coupes Africaines. L'une sera en Ligue des champions et l'autre en Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). A l'issue de cette saison disputée en pleine pandémie, 354 buts ont été inscrits en 26 matchs. Un bilan chiffré impressionnant qui était inattendu, surtout que les matchs se sont disputés à huis clos à cause du coronavirus avant la levée des restrictions fin mars 2021.

Diambars meilleure attaque

Relégué en Ligue 2 il y a trois ans, Diambars n'a pas tardé à retrouver l'élite du football sénégalais. Le club de Saly a effetcué son retour un an après sa descente. Un come back qui a porté ses fruits puisque Diambars a fini par réaliser une bonne saison 2020/2021 en terminant à la deuxième place synonyme de qualification en Coupe de la CAF en raison d'un retard constaté sur le calendrier de la Coupe du Sénégal dont le vainqueur devait représenter le pays dans cette compétition africaine. A l'issue d'une belle saison, les Académiciens ont marqué 37 buts remportant la meilleure attaque de la Ligue 1 devant le champion, Teungueth FC (36 buts) et As Pikine (31 buts).

Stade de Mbour plus mauvaise attaque

La saison des Mbourois s'est déroulée en dents de scie. En 26 matchs, le Stade de Mbour n'a inscrit que 16 buts déteignant la plus mauvaise attaque du championnat devant Ndiambour (18 buts) et Dakar Sacré Cœur (19 buts). Conséquence : le Stade de Mbour est descendu en Ligue 2.

Teungueth FC meilleure défense

Le plus grand bon en avant est réalisé par Teungueth FC. En étant champion du Sénégal, le club rufisquois détient également la meilleure défense du championnat avec seulement 11 buts encaissés. Génération Foot et Diambars suivent avec respectivement 12 et 18 buts encaissés.

As Douanes plus mauvaise défense

L'As Douanes devra soigner sa défense avant la saison prochaine. En effet, en 26 journées, les Gabelous ont encaissé 36 buts pire même que les deux relégués le Stade de Mbour (26 buts) et Niary Tally (32 buts). Malgré tout, l'As Douanes a assuré son maintien en terminant 8e au classement. Mbour Petite Côte (30 buts), Ndiambour (31 buts), US Gorée (31 buts), CNEPS (32 buts) font aussi partie des équipes qui ont beaucoup encaissé cette saison.