iGFM – (Dakar) De son vrai nom Mamadou Dia, né le 18/02/1990 à Dakar, Bimo est un rappeur sénégalais. En 2009, c'est là qu'il décide de se lancer dans une carrière musicale, faisant ses débuts dans un groupe de jeunes Rappeurs dénommé (Secteur126) au parcelle assainies.

Deux ans passés avec ces derniers, il décide d'entamer une carrière Solo.sur cette même année il déménage au Sicap liberté 6, c'est là qu'il décida d'emprunter son propre chemin et apparut sur la Scène musicale et fut déclaré par tous comme un acteur-compositeur D'une rare finesse. Son style, ses Textes et ses mélodies l'inscrivent dans l'originalité qui réhabille avec Talent le Hip Hop GalSen par son premier Track (BIMO126 capsi) La notoriété de cet artiste a dépassé le cercle déjà très large du Sphère Hip Hop. Son engagement et son Concept musical à balayé les clichés en Vigueur sur les Styles (classique, trap et autres ).un rappeur aux multiples Talents reste simplement le meilleur de sa génération.

Quant à son indéniable Talent artistique, il a séduit tout le public Dakarois et d'horizons, il assure brillement le renouveau du Hip Hop sénégalais en 2015 il décide de faire une pause pour des raisons spirituelles jusqu’en 2022 il nous reviens avec un mixtape intitulé « VÉCU » date de sortie le 05/03/23 qui est maintenant disponible sur tous les plateformes digital. On peut citer Bimo, un artiste qui met en liesse tout un public.