Birahim Seck au palais: « Si vous restez 24h sans sortir le vrai décret 2020-964 alors qu’il existe… »

iGFM – (Dakar) Birahim Seck ne lâche pas prise. Il a encore lancé un message à la présidence de la République, lui demandant de publier le « vrai » décret sur l’institution d’un honorariat pour les ex présidents du Conseil économique social et environnemental.

« Si vous restez 24h sans sortir le « vrai » décret 2020-964 alors qu’il existe car précédant le décret 2020-965 (JO n°7302 du 18 avril 2020), cela laisserait supposer que le « faux décret 2020-964″ du Communiqué de la Présidence serait le vrai décret 2020-964 partagé dans réseaux sociaux », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter: « Jusqu’à preuve du contraire, la meilleure manière de réfuter l’information partagée revient à publier le vrai décret 2020-964. Un signal doublement toxique à l’endroit des populations meurtries par le Covid-19 et à l’endroit des bailleurs à qui on demande l’annulation de la dette. »