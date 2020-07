Birahim Seck demande l’audit de la Fondation de Marième Faye Sall

iGFM-(Dakar) Invité de l’émission Jury du Dimanche de la RFM, le coordonnateur du Forum Civil, Birahim Seck a demandé l’audit de la fondation servir le Sénégal conduite par la première dame, Mariéme Faye Sall. Il soutient que l’Inspection Générale d’Etat doit intervenir dans ce dossier qui concerne une organisation d’utilité publique comme le stipule la loi. Il demande des rapports sur l’origine des fonds de la fondation et la manière dont ces fonds sont dépensés.

« Cette fondation (Servir le Sénégal) récolte de l’argent au nom du peuple sénégalais. Je le dis encore une fois, l’article 6 du statut de l’Inspection général d’Etat donne la possibilité (aux agents) de vérifier tous les organismes qui récoltent de l’argent au nom de la générosité publique, surtout s’ils sont déclarés d’utilité publique », a-t-il demandé.

Par ailleurs, il estime que l’IGE doit également faire un rapport sur a gestion l’administration de l’Assemblée nationale et de la Présidence de la République, ne serait-ce que le secrétariat général

« On a jamais vu l’inspection général d’Etat vérifier ou bien publier la gestion l’administration de l’Assemblée nationale et de la Présidence de la République, ne serait-ce que le secrétariat général. Ni un rapport de la Cour des comptes sur les services judiciaires de la gestion administrative et financière du Conseil constitutionnel, qui est un organe de régulation assez important…. », déplore le coordonnateur du forum civil.

Pour rappel, au mois d’Aout dernier, Birahim Seck avait déclaré sur sa page Twitter que les Fondations des Premières dames sont des sources potentielles de financement du terrorisme et de blanchiment d’argent. « Fondations des premières dames: sources potentielles de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme », a-t-il écrit sur le Réseau social.