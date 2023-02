mardi 7 février 2023 • 527 lectures • 2 commentaires

iGFM - (Dakar) Le procureur de a République a annoncé, hier, qu’il s’est saisi du rapport de la Cour des comptes sur le Fonds force Covid)19 et a ordonné à la Dic l’ouverture d’une enquête. Une attitude que salue la Forum Civil. Birahim Seck, son coordonnateur souligne Cependant qu’il vont assurer la veille.

"Depuis la publication du Rapport de la Cour des comptes, le Forum Civil a toujours soutenu les recommandations de la Cour des Comptes demandant l'ouverture d'informations judiciaires sur certains cas évoqués dans le dit Rapport. Pour nous, c´est cette attitude du Procureur de la République qui est normale dans un État de droit.



La position du Parquet prouve qu'il n'était pas nécessaire pour le Gouvernement, à travers le Premier ministre, le Ministre du Budget, le Ministre des affaires étrangères, de celui de la Justice, de s´essayer à tous ces exercices d'explications inutiles autour du rapport. Nous allons continuer à faire notre travail de veille sur ce dossier et pour les autres qui sont dans l'impunité à l'instar du contrat d'armement de 45 milliards de FCA concernant le Ministère en charge de l´environnement."



Le choix de la DIC



"Il est inacceptable que le Procureur de la République ne se prononce pas sur les autres dossiers de malversation. Par ailleurs, si la loi donne au Procureur la possibilité de choisir la DIC, la section de recherches ou tout autre organe, nous n´y voyons pas de difficultés.



Nous présumons du professionnalisme autant des agents de police judiciaire que des Magistrats instructeurs. L'essentiel pour le Forum Civil est que le dossier avance dans le sens d'éclairer les sénégalais et que les responsabilités soient situées. Jusque là des personnes sont indexés mais, pas déclarées encore coupables. Le Forum Civil a mis en place un système de monitoring pour ce dossier et nous allons l'élargir à d'autres dossiers du même ordre pour un suivi permanent et efficace."