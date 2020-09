mardi 18 août 2020, par Daouda Mine

Birame Faye: "L'Etat a largement dépassé les 500 000 emplois promis à la jeunesse"

iGFM-(Dakar) Le Directeur Général de l’Agence de Sécurité de Proximité (ASP), Par ailleurs ancien Directeur de l’Agence Nationale Pour l’Emploi des Jeunes, Birame Faye a affirmé ce mardi, dans l’émission Rfm Matin que le Gouvernement du Sénégal a largement dépassé son objectif de créer 500 000 emplois pour la jeunesse sénégalaise. Il soutient que le nombre exact d'emplois créé par l'Etat du Sénégal, entre 2012 et maintenant est vérifiable au niveau de l'inspection du Travail.



"Pour avoir dirigé l’Agence Nationale Pour l’Emploi des Jeunes pendant 3 ans, je suis bien placé pour affirmer que l’Etat du Sénégal a largement dépassé les 500 000 emplois promis par le chef de l’Etat à la jeunesse Sénégalaise. D’ailleurs, Avant la campagne présidentielle de 2019, la barre des 350 000 emplois formels, officiels et définitifs. Ces chiffres sont vérifiables au niveau de l’Inspection du Travail. Vous trouverez là-bas des contrats en bonne et bonnes et dues formes.", a-t-il déclaré.



Dans cette interview, il a également soutenu que les agents Agents de Sécurité de proximité, ASP estimés à 50 000 jeunes sont très engagés dans la lutte contre la covid-19. "Ils font un travail remarquable dans les 45 départements du Sénégal. Ils participent activement à la sensibilisation des populations. Ils apportent également un appui considérable aux forces de l’ordre pour aider les populations à respecter les mesures édictées par les autorités. Les ASP participent également aux campagnes de désinfection organisées par le service d’hygiène", a-t-il confié.

