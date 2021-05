jeudi 13 mai 2021 • 178 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Nombreux sont ceux qui s’interrogeaient sur le silence de Birame suite au départ de sa sœur Halima de Maîtresse d’un homme marié. L’acteur a enfin réagi sur son compte Instagram.

« J’ai reçu beaucoup de messages et beaucoup d’insultes. Oui comme quoi j’ai trahi ma sœur et pourquoi je ne parle pas, ou siww mo takh topouma sama mak…, alors que c’est tristement professionnel. Halima Gadji m’a demandé de me taire et en tant que petit frère je me suis tu ! Au fond, ça me fait vraiment rire. kouma kham rek war n’a kham fouma sama mak toleu. Halima_Gadji, sûrement tu vas m’en vouloir pour ce post, vu que tu m’as interdit d’en parler mais, je ne pouvais pas m’empêcher et surtout de te dire que je t’aime ma plume. Yaw nekal si diam rek mak sama... le sang reste le sang », lit-on sur son Instagram.