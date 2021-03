vendredi 19 mars 2021 • 301 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le militant du Parti Socialiste (PS), Birima Ndiaye est très remonté après que sa maison ait été attaquée la semaine dernière.

"Qu'on me colle la paix. Je suis libre de soutenir qui je veux. Une autre personne a aussi la liberté de soutenir un autre parti politique. Donc, pourquoi on m'attaque, à quelle fin? Et si on tuait tous les membres de ma famille? Je pense que cela doit cesser. Je suis libre et je n'ai de compte à rendre à aucun sénégalais. Quelqu'un ma appelé à 1h du matin pour me dire qu'une réunion s'est tenue. Et il a été décidé qu'on attaque ma maison. J'ai aussitôt appelé la gendarmerie de Saint-Louis et le Ministre de l'Intérieur qui m'ont beaucoup soutenu. Les membres de ma famille ont quitté la maison à 5h du matin. Donc, heureusement que lorsque les gens sont arrivés pour saccager la maison, ils n'ont trouvé personne sur place. Pourtant, je pouvais recruter des nervis et leur donner des armes pour qu'ils tuent tous ces gens-là."





