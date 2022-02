jeudi 24 février 2022 • 431 lectures • 1 commentaires

Sept suspects ont comparu jeudi devant un tribunal à Bissau dans une affaire de saisie de drogue de 980 kg, dont la quasi-totalité a disparu depuis cette importante prise en novembre, selon le directeur de la police judiciaire.

"En novembre dernier, 980 kg ont été saisis par la police, mais 975 kg ont purement et simplement disparus dans la nature. On présume que ce sont des éléments des forces de sécurité et de défense qui se sont emparés de cette quantité de cocaïne", a dit à la presse jeudi Domingos Monteiro, le directeur de la police judiciaire. Ses propos sont rapportés par l'Afp.

Il a indiqué qu'un officier de police a été arrêté et mis en cause dans cette affaire. Parallèlement, renseigne toujours l'Agence de presse, un total de neuf suspects devait comparaitre jeudi dans l'affaire de saisie, mais seulement sept d'entre eux étaient présents dans ce procès. Le sort des deux autres suspects n'avait pas été précisé jeudi de source judiciaire.



Pour rappel, en septembre 2019, une saisie record d'environ deux tonnes de cocaïne avait eu lieu dans le nord du pays. Douze suspects, trois Colombiens, un Mexicain, un Malien, et sept Bissau-guinéens avaient été interpellés