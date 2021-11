mercredi 17 novembre 2021 • 160 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) En Guinée Bissau, une avenue de la capitale porte le nom du président Macky Sall. La cérémonie de baptême a eu lieu ce mardi.

Le président Bissau guinéen a donné le nom du Président Macky Sall à une des rues de la capitale de son pays. La cérémonie a été effectuée mardi en marge de la célébration de la fête d’indépendance de cet Etat voisin. «Merci surtout pour ce geste qui marche la sympathie, la fraternité entre les peuples Bissau guinéen et sénégalais», a indiqué Macky Sall.



Il a annoncé que le Sénégal va envoyer des médecins à Bissau pour aider le pays qui a, visiblement, besoin d’expertise dans ce domaine. "Aujourd’hui nous nous engageons avec les moyens dont nous disposons pour également être à vos cotés. Et suite à votre demande, j’ai le plaisir de vous informer que dès la fin de ce mois de novembre nous allons vous envoyer 15 professeurs de médecine et docteurs, qui sont d’anciens médecins militaires de l’hôpital Principal de Dakar qui vont venir travailler ici en Guinée Bissau pour apporter leur expertise aux populations", a-t-il annoncé.