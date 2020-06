Black Lives Matter : Dakar dit non au racisme !

IGFM – Depuis quelques jours, avec la mort de George Floyd, le slogan «Black Lives Matter» est scandé à travers le monde comme un leitmotiv pour dire non au racisme. Dakar n’a pas été en reste. Des membres ou sympathisants de ce mouvement se sont retrouvés ce samedi près du Monument de la renaissance pour dire non à la brimade et au meurtre des noirs.

Black Lives Matter (BLM), qui se traduit en français par «la vie des Noirs compte» ou, littéralement, «les vies noires comptent», est un mouvement militant afro-américain qui se mobilise contre la violence ainsi que le racisme systémique envers les Noirs. Ses membres font régulièrement des manifestations et se mobilisent contre les meurtres de personnes noires par des policiers. Ils accordent une importance particulière au profilage racial, à la brutalité policière ainsi qu’à l’inégalité raciale dans le système de justice criminel des États-Unis.

Le mouvement est né le 13 juillet 2013 sur Twitter avec le hashtag #BlackLivesMatter, à la suite de l’acquittement de George Zimmerman, un Latino-américain coordonnant la surveillance du voisinage, qui avait tué l’adolescent noir Trayvon Martin en Floride.

Les manifestations de Black Lives Matter ont également eu un écho sur la scène internationale après la mort en 2014 de deux hommes afro-américains : Michael Brown, dans la ville de Ferguson ainsi qu’Eric Garner à New York. Les initiatrices de ce mouvement sont Alicia Garza, Patrisse Cullors et Opal Tometi.

Toutefois, il s’agit d’un réseau décentralisé qui ne possède pas de hiérarchie distincte