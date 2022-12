vendredi 23 décembre 2022 • 175 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'ancien milieu de terrain de l'équipe de France (84 sélections de 2010 à 2019), vainqueur de la Coupe du monde en 2018, a annoncé vendredi qu'il mettait un terme à sa carrière de footballeur professionnel à 35 ans.

Un joueur emblématique de l'équipe de France tire sa révérence. Blaise Matuidi, ancien international de 2010 à 2019 (84 sélections, 9 buts), vainqueur de la Coupe du monde 2018 avec les Bleus, a annoncé vendredi sur ses réseaux sociaux mettre un terme à sa carrière professionnelle.



« Football, je t'ai tant aimé. Football, tu m'as tant donné, mais le moment est venu de dire stop. J'ai accompli mes rêves d'enfant, mes rêves d'homme. C'est la gorge serrée mais avec fierté que je tourne aujourd'hui cette page » écrit-il. Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube Bros. Stories, il revient également sur les plus beaux moments de sa carrière.



Le natif de Toulouse avait fait ses premiers pas dans le monde professionnel avec Troyes en 2004, avant de jouer pour Saint-Etienne, le PSG, la Juventus ainsi que pour l'Inter Miami en MLS où il a fini sa carrière. Durant ces 18 ans à fouler les pelouses du football professionnel, Matuidi a remporté vingt-et-un trophées, dont cinq Championnats de France avec Paris, trois Championnats d'Italie avec la Juve et une Coupe du monde avec la France en 2018.



Il était connu pour son style de jeu atypique, son endurance et sa générosité sur le terrain qui lui a valu le surnom de « 3 poumons ».



