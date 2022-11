mardi 8 novembre 2022 • 10151 lectures • 2 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Sorti sur blessure, mardi soir, à l'occasion de la 14e journée de Bundesliga, Sadio Mané a donné de ses nouvelles.

"Sadio m'a appelé pour me rassurer. Il m'a montré là où il s'est blessé. C'est au niveau du genou. Une partie s'est un peu enflée. Mais, au pire des cas, il va rater un match. Donc, ça pourrait être la prochaine journée en championnat. C'est le premier constat fait par le medécin en attendant l'analyse et le communiqué officiel du club", a déclaré sur RFM, Bacacry Cissé chargé de communication de l'international sénégalais.



Pour rappel, Mané est sorti sur blessure à la 20e minute de jeu, lors du match qui opposait le Bayern Munich au Werder Brême remporté par les Bavarois (6-1). Et sa blessure a déjà créé une grosse frayeur au Sénégal notamment sur les réseaux sociaux, à 12 jours de la Coupe du monde "Qatar 2022".