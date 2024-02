mercredi 21 février 2024 • 1198 lectures • 0 commentaires

Prosper Cledor Senghor, natif de cambrousse (Casamance), étudiant en L1 de Mathématiques appliquées à l’Ugb, est finalement décédé ce mercredi matin à l’hôpital Principal de Dakar.

C'est à la suite des heurts entre étudiants et gendarmes, que le jeune étudiant Prosper Senghor a été sérieusement touché. Avec ses camarades, ils se sont farouchement opposés au report de la Présidentielle. D'après certaines indiscrétions, la victime aurait été touchée au niveau du thorax par un projectile et il a été, d’abord, admis en réanimation à l’hôpital régional de Saint Louis. Une fois qu'il a repris reconnaissance, il a été transféré à Dakar pour des soins poussés. Malheureusement, son cas s'est aggravé et il a rendu l'âme ce mercredi matin.

