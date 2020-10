samedi 10 octobre 2020 • 32 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Touché à la cuisse à l’entraînement avec le Sénégal cette semaine, le gardien de Chelsea Edouard Mendy a passé des examens approfondis en Angleterre pour déterminer la gravité de la blessure dont il souffre.

Edouard Mendy n’a pas gardé les cages du Sénégal vendredi à Rabat, contre le Maroc, en match amical. Le gardien des Lions de la Téranga s’est blessé à la cuisse au cours d’une séance d’entraînement avec la sélection mercredi dernier. Il a été décidé très rapidement qu’il serait rapatrié en Angleterre auprès de son club afin qu’il passe des examens supplémentaires, lesquels établiront un diagnostic plus précis sur la nature exacte et la gravité de la blessure.

Les examens passés par le joueur n’ont rien révélé de grave. Le Sénégalais s’est montré rassurant au sujet de sa blessure. « Petit contretemps, je vais tout faire pour revenir plus fort et plus vite. Merci à tous pour vos messages », a écrit le gardien des Blues sur Instagram.