10 des blessés internés à l’hôpital de Kaffrine suite à l’accident tragique de Sikilo, ont été libérés. Seulement 4 corps dont 3 non identifiés sont toujours à la morgue de l’hôpital.

«Nous sommes toujours à 40 décès et à 10 malades libérés pour la journée d’hier. Le programme opératoire se poursuit», informe Dr Babacar Sène, le directeur de hôpital de Kaffrine. Au micro de la Rfm, il assure que la prise en charge se passe convenablement.



Du côté de la justice, les propriétaires des deux bus impliqués dans l’accident sont en garde à vue depuis hier après leurs auditions. Plusieurs charges pèsent contre eux : mise en danger de la vie d’autrui ; défaut d’assurance ou encore l’absence d’agrément pour l’exercice du transport routier.



Ils risquent 5 ans de prison et des dommages et intérêts qui vont s'alourdir selon les circonstances aggravantes. Leur responsabilité civile est dans ce cas de figure fortement engagée.