mardi 30 novembre 2021 • 796 lectures • 0 commentaires

Sport 4 heures Taille

iGFM (Dakar) Watford a annoncé, ce mardi, que l'attaquant sénégalais Ismaïla Sarr, est indisponible pour au moins un mois en raison d'une blessure aux ligaments du genou.

C'est ce qu'on appelle une mauvaise nouvelle. Blessé en championnat, contre Manchester United, Ismaila Sarr est contraint de s'éloigner des terrains pour au moins un mois en raison d’une blessure aux ligament du genou, renseigne son club Watford. Skysport a ajouté que l'international sénégalais semble maintenant prêt à manquer le riche agenda du mois décembre.



Incertain pour la CAN



Le club angalais a par ailleurs précisé que Sarr devrait subir un "nouvel examen dans environ un mois». Conséquence : sa participation à la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022 est incertaine. Et si cette blessure se confirme, Sarr raterait même la CAN. Ce qui serait un vrai coup dur pour le Sénégal, qui a déjà enregistré le forfait de Krépin Diatta et croise les doigts pour Bouna Sarr blessé pour trois semaines.