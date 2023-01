jeudi 5 janvier 2023 • 1646 lectures • 0 commentaires

Ama Baldé est blessé. Son combat face à Gris Bordeaux, risque de ne pas se tenir à bonne date. Ce qui agace le lutteur de Fass. Ce dernier a réagi après l'annonce de la blessure du fils de Falaye Baldé.

"Ama Baldé vient de déposer (hier) un certificat médical au CNG. Je ne peux pas confirmer ou infirmer la véracité de sa blessure. C'est au médecin du CNG (Dr Abass Ka) de faire son travail. Il doit pouvoir faire une contre-expertise médicale pour authentifier la blessure de mon adversaire", a dit Gris Bordeau, selon Sunu Lamb.



Ce qui l'agace, c'est d'avoir préparé le combat des mois durant, pour devoir à présent se résoudre à un report: "Je ne peux pas dire que c'est une nouvelle qui ne me perturbe pas. J'en suis affligé. Préparer un combat pendant des semaines et à quelques jours de l'assaut final qu'on vous annonce son report pour une quelconque blessure, c'est marrant. Mais en tant que croyant, je me plie à la volonté divine», indique le 3e Tigre de Fass, très affecté par la nouvelle.