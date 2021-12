jeudi 2 décembre 2021 • 2041 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Sorti sur blessure, ce mercredi en championnat, Kalidou Koulibaly devrait s'éloigner des terrains pour plusieurs semaines.

Son club Naples a annoncé, ce jeudi, que l'international sénégalais souffre d'une élongation au niveau de son ischio-jambier gauche. Le club italien n'a pas précisé la durée de son indisponibilité mais le média italien Sky Italia parle d'au moins 4 à 5 semaines. Malgré tout, cette nouvelle est mauvaise et ce n'est pas bon signe à un peu plus de 4 semaines du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Surtout que trois internationaux sénégalais (Krépin Diatta, Bouna Sarr, Ismaïla Sarr) qui figurent dans le groupe de Cissé sont déjà blessés pour une longue durée même si seul Krépin est forfait pour la CAN qui démarre le 09 janvier 2022 au Cameroun.

À ce stade, il reste à voir si Koulibaly participera ou non à la Coupe d’Afrique des Nations. Des évaluations seront faites au fil des jours.