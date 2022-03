lundi 7 mars 2022 • 1166 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Touché au pied à l'entraînement, ce lundi, Kylian Mbappé ne sait pas encore s'il pourra être de la partie face au Real Madrid, mercredi (20h GMT), à l'occasion du huitième de finale retour de Ligue des Champions. Footmercato renseigne que le PSG a communiqué.

Alors qu’il prépare son huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid, le PSG redoute de devoir se passer des services de Kylian Mbappé. Leader incontesté des Rouge-et-Bleu, le buteur a été victime d’un choc à l’entraînement. Parti passer des examens, Mbappé va devoir patienter avant de savoir s’il peut ou non jouer ce choc.



«Kylian Mbappé a reçu un choc sur le pied gauche à l’entraînement aujourd’hui. II a effectué des soins cet après-midi. L’examen clinique est rassurant et un nouveau point sera fait dans 24h. Sergio Ramos s’entraîne individuellement jusqu'à la fin de la semaine. Ander Herrera s’entraîne individuellement et continue les soins pour sa conjonctivite. Il reprendra l’entraînement avec le groupe en fin de semaine», indique le club de la capitale sur son site officiel.