mercredi 24 novembre 2021

iGFM (Dakar) Cette fois c'est officiel. L'As Monaco a annoncé, ce mercredi, que Krépin Diatta souffre d'une lésion d'un des ligaments croisés.

C'est ce qu'on appelle un coup dur. Le club de Principauté a fait savoir, sur son site officiel, que "suite à la blessure survenue lors de la dernière rencontre face à Lille, Krépin Diatta présente une lésion du ligament croisé antérieur du genou gauche", indique l'ASM, précisant que l'international sénégalais "devrait être prochainement opéré."



Forfait pour la CAN si...



Si cette nouvelle est mauvaise pour les Monéagsques, elle l'est encore plus pour le Sénégal, qui devrait disputer la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun (9 janvier au 6 février 2022) sans un de ses meilleurs joueurs clés. Surtout que la durée de son indisponibilité sera de cinq voire six mois si son opération se confirme. Ce sera donc trop juste pour le jeune Lion alors que la CAN est prévue en janvier 2022, dans 46 jours.