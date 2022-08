"Blocage de comptes", "fermeture imminente": Wave alerte et menace !

mercredi 31 août 2022 • 1895 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le mobile Money attire de plus en plus les faussaires. Certains clients se font arnaquer et d’autres voient leurs compte vidé par des inconnus. Wave a tenu à alerter ses clients.

«De fausses informations faisant état de "blocages de comptes sans raison" et d'une "fermeture imminente" de Wave au Sénégal circulent sur la toile depuis quelques jours», alerte la Fintech dans un communiqué de presse.



Wave Mobile Money assure que les services de dépôts, de retraits, d'envois d'argent, paiements marchands et de factures restent disponibles partout sur le territoire sénégalais. Il invite ses clients et les médias à plus de vigilance face aux fausses informations et aux rumeurs infondées.



«Wave Mobile Money S.A. se réserve le droit d'entreprendre toute action judiciaire à l'encontre des individus et organisations auteurs et/ou complices de la diffusion de fausses informations le concernant», indique-t-elle sur son communiqué de presse.



Communiqué Wave du 31-Août-2022, sur les fausses nouvelles diffusées.#Waveko pic.twitter.com/DDgQqMlZao

— Wave Sénégal (@WaveSenegal)

Publié par Youssouf SANE editor