iGFM - (Dakar) La Banque Nationale pour le Développement Economique (BNDE) annonce dans un communiqué la nomination de M. Abdoulaye NIANE en qualité de nouveau Directeur Général de la banque. Cette décision a été prise indique le communiqué à l’issue de la réunion du Conseil d’Administration qui s’est tenue, le 12 Janvier 2023, à Dakar.

D’après le communiqué, M. NIANE est un expert en fiscalité. Il est inspecteur des Impôts et Domaines. Il totalise une quinzaine d’années d’expériences dans l’administration sénégalaise (DGID).

Abdoulaye Niane remplace à ce poste M. Thierno S. N. SY, lequel informe le communiqué est admis à faire valoir ses droits à la retraite. M. Sy laisse ainsi à son successeur « la charge de poursuivre les grands chantiers démarrés par la banque dans le cadre du nouveau plan stratégique ».

Banquier émérite, Thierno Seydou Nourou Sy rappelle-t-on dans le communiqué a porté sur les fonts baptismaux la banque en Mai 2012. Ce dernier poursuit le communiqué a posé les actes pour la constitution d’une banque en pilotant la demande d’agrément en qualité de Banque, en proposant aux autorités, un modèle de développement bancaire adossé à la nouvelle stratégie de l’institution.

Après la mise en place de l’environnement bancaire et des infrastructures nécessaires, ce nouveau modèle de partenariat public-privé, démarre ses activités le 27 janvier 2014 avec une forte ambition de soutenir et de financer les PME et PMI sénégalaises et de veiller à la pérennisation de leurs activités indique le communiqué.

La BNDE a connu une forte progression de son total bilan qui a été multiplié par 11 de 2014 à 2021 passant de 30 milliards à 332 milliards au 31/12/ 2021, ce qui confirme la croissance significative de la banque au cours de ces dernières années précise-t-on dans le communiqué. La BNDE a obtenu de bons résultats dans le cadre du financement de l’économie sous le magistère de M. Sy. La rondelette somme de 290 milliards de F CFA consacrées au financement de l’économie dont plus 90% ont été accordés aux entreprises et aux SFD en est une parfaite illustration. Au terme de l’exercice 2022, informe le communiqué, le total bilan de la BNDE s’est établit à 400 milliards FCFA avec une croissance annuelle du PNB de 30%.