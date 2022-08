mercredi 24 août 2022 • 268 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar)- Membre de la cellule des cadres de l’APR et Responsable politique aux parcelles assainies, Bocar Diongue s’oppose à la volonté prêtée au président de vouloir mettre Pape Diop comme président de l’Assemblée Nationale. Une grosse erreur, soutient-il dans un entretien accordé au journal « Les Echos ». il dit également ne plus vouloir d’Amadou Ba comme coordonnateur aux parcelles Assainies.

« Est-ce qu’actuellement, les Parcelles Assainies n’ont pas basculé dans l’opposition ? », se questionne Bocar Diongue. Et de continuer : « L’actuel coordonnateur (Ndlr :Amadou Ba) a atteint ses limites… D’ailleurs, je vous apprends dès à présent que nous sommes dans la dynamique du : « Amadou Yoni », ça suffit ! Même si Macky Sall compte sur lui, ce n’est plus possible. Lui-même, je pense, va démissionner de lui-même.



Et concernant l’acte politique posé par Pape Diop, au lendemain des législatives, Bocar de rappeler que « C’est connu maintenant que ces transhumants qui affluent vers le pouvoir, posent plus préjudice au pouvoir que des apports positifs… plus que jamais aujourd’hui, le président a besoin de s’entourer de compagnons sûrs, loyaux qui peuvent le mener à bon port. Mais des gens qui sont là par circonstances ou pour des raisons purement politiciennes, s’attendant à des rétributions ou des postes, ce n’est pas bon. Ce serait une grosse erreur de mettre Pape Diop comme président de l’Assemblée nationale.»



Pour l’Apériste, « Il (Ousmane Sonko) devait plutôt attendre que la justice ait fini de se prononcer entre lui et celle qui l’accuse de l’avoir violée. Il s’est empressé, c’est mon avis, d’annoncer sa candidature. Il aurait dû exiger le procès plutôt que de parler de 2024. Il aurait dû exiger de laver son honneur dans cette affaire de mœurs plutôt que de dire qu’il va être candidat. »