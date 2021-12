« Bokoulok niom », la nouvelle chanson d’amour de Job Sa Brain & Cherifou

lundi 6 décembre 2021 • 410 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Après « Dagoul » voici « Bokoulok Niom » extrait de l’album No Weli de Cherifou et Job sa Brain. Une chanson qui déchire avec des couplets riches en amour et un refrain qui fait danser sans réticence.



Publié par Mame Fama GUEYE editor