iGFM - (Dakar) Bobardier s’est constitué un bon matelas financier durant sa carrière de lutteur. Au moins, il a amassé un milliard de francs Cfa dans la lutte.

«Mes cachets, l'agent du sponsoring et de la publicité, font 1 milliard FCFA, ça c'est vrai », a-t-il indiqué dans Sunu Lamb. Le lutteur s’empresse, cependant, de préciser : «Mais ce n'est pas un milliard global, car cet argent entre et sort. Que ça soit clair, je n'ai pas gardé un milliard sur moi. C’est ce qui est passé entre mes mains, ce n'est pas seulement pour moi», dit-il.



Où a-t-il investi cet argent : «Les affaires de luxe et le business de voitures ne m'intéressent plus. J'investis plus dans l'immobilier. J'achète des terrains et je construis des maisons pour usage d'habitation et de location. Il m'arrive aussi d'acheter des terrains et de les revendre après.»

Le lutteur indique qu’il a «plusieurs maisons et terrains aujourd’hui». Il dit vouloir assurer un bon avenir pour sa progéniture : «J'ai une famille et des enfants, donc je veux que chacun ait un départ dans la vie. Si chacun a au moins une maison, personne ne va dire après que notre papa a fait une grande carrière sans rien nous laisser en retour.»