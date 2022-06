mardi 14 juin 2022 • 1067 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) En sursis après leur premier passage devant la DNCG, les Girondins de Bordeaux où évolue le Sénégalais, Mbaye Niang, sont relégués en National 1 après réexamen de leur situation en vue de la saison 2022-2023, informe L'Equipe.

Bordeaux n'a pas passé le cap de la DNCG. En sursis après leur premier passage devant le gendarme financier du football français, les Girondins, relégués sportivement en Ligue 2 à l'issue de cette saison, ont été rétrogradés en National selon une décision de la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels annoncée ce mardi soir par la LFP.



Lille et Saint-Étienne pas inquiétés



En Ligue 1, également soumis à un réexamen de sa situation en vue de la saison 2022-2023, le LOSC ne voit aucune sanction prononcée à son encontre, comme cela était attendu.



En Ligue 2 l'Amiens SC, l'AS Saint-Étienne et le SM Caen sont aussi passés sans encombre. En revanche, le Conseil d'Administration de la LFP a décidé l'encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert du FC Annecy, promu en Deuxième Division la saison prochaine pour la première fois depuis 1993.