mercredi 27 juillet 2022

iGFM (Dakar) Le comité exécutif de la FFF a décidé de sauver les Girondins de Bordeaux. Le club évoluera en Ligue 2 cette saison, renseigne Footmercato.

C'est ce qu'on appelle une très bonne nouvelle. Menacés d'évoluer la saison prochaine en National (D 3), les Girondins de Bordeaux sont maintenus en Ligue 2, après une décision du Comité exéctif de la Fédération française de football (FFF).



«Réuni ce mercredi, le comité exécutif a pris la décision d’accepter la proposition de conciliation formulée par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), en date du 25 juillet 2022, concernant le maintien du FC Girondins de Bordeaux en Ligue 2 BKT. Le comité exécutif de la FFF demande à la Direction Nationale du Contrôle de Gestion des clubs professionnels (DNCG) de convoquer le FC Girondins de Bordeaux pour juger de toute mesure immédiate de suivi et de contrôle à son encontre. Le comité exécutif de la FFF demande également à la DNCG d’exercer un contrôle financier renforcé et régulier du club durant la saison 2022-2023», précise le communiqué de la FFF ce mercredi.