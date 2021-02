mercredi 10 février 2021 • 107 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Alain Roche, le directeur sportif de Bordeaux, espère vendre Toma Basic au prochain mercato estival et annonce de prochaines discussions avec Youssouf Sabaly en vue de sa prolongation.

Au fil d'un entretien dans Sud Ouest, ce mercredi, Alain Roche, le directeur sportif de Bordeaux, explique que le club « va entrer en discussion » avec Youssouf Sabaly dans l'optique de prolonger le latéral de 27 ans, en fin de contrat en juin prochain.

Roche confirme par ailleurs que le milieu croate Toma Basic (24 ans, 2022) devrait être transféré l'été prochain, un départ justifié selon lui par le fait que Bordeaux « n'est pas de ces clubs qui peuvent se permettre de garder tous leurs joueurs ».

« On a refusé des propositions pour (lui) au mois d'août car elles ne convenaient ni à nous ni aux actionnaires. On a préféré garder le joueur, dont je sais qu'il va progresser avec (l'entraîneur) Jean-Louis Gasset et qu'en juin il y aura des propositions supérieures pour nous et sûrement pour lui. »

Avec L'Equipe