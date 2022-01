mardi 4 janvier 2022 • 274 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) À moins d'une semaine du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations de football, l'ancien international sénégalais, Boubacar Sarr Locotte a invité les Lions du Sénégal à oublier leur statut de première nation africaine au classement FIFA.

"En écoutant le discours du Président de la République, il a motivé tout le monde. Donc, tout le monde est motivé. Ce discours nous donne envie de se battre. Et comme on l'a dit, il faut aller jusqu'au bout. Joueurs, dirigeants, il faut qu'on aille chercher ce trophée parce qu'on peut le faire. C'est sûr que ce n'est pas facile. On ne peut pas le gagner tout seul parce qu'il y a beaucoup de nations sur place. Elles ont envie aussi de gagner ce trophée. Mais, je crois qu'avec l'équipe qu'on a, si vraiment on gère bien l'environnement, qu'on motive nos joueurs, ils seront capables de gagner cette coupe d'Afrique des Nations. On a un groupe capable de gagner cette CAN. C'est vrai qu'on est premier au classement FIFA. Mais, on doit l'oublier."

L'ancien joueur du PSG et de l'équipe du Sénégal s'exprimait, ce mardi, au Palais de la République, en marge de la cérémonie de remise du drapeau national aux Lions en partance pour la Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021", qui se déroulera du 09 janvier au 06 février 2022.