Boubacar Ba: «Nous saluons cette initiative de l’Etat du Sénégal à travers l’ONPN »

iGFM – (Dakar) Boubacar Ba président de l’association nationale des familles des victimes du naufrage et rescapés du «Joola» : «Nous saluons cette initiative de l’Etat du Sénégal à travers l’ONPN et son Directeur général LE Dr Mamadou Saliou Diallo. Une initiative que nous souhaitons parraine. C’est une bonne démarche également en faveur des familles victimes et des rescapés du naufrage du «Joola». Dix-huit (18) ans après le drame du naufrage du navire le «Joola», ces enfants sont devenus aujourd’hui majeurs. C’est pourquoi, nous demandons à l’Etat et plus particulièrement de créer une discrimination positive en faveur des enfants pupilles qui sont hyper doués, de placer très haute la barre pour la réinsertion de ces enfants au sein de l’administration sénégalaise. Plus d’un milliard de FCFA en faveur de ses enfants sont en souffrance dans les caisses de l’Etat. Nous demandons solennellement au Chef de l’Etat Macky Sall de les reverser dans les caisses de l’office afin qu’ils puissent être utiles aux enfants»

Aicha Diop pupille de la Nation : «Nous sommes très contents de ce soutien de l’Etat du Sénégal. C’est un soutien qui est venu à son heure ; c’est-à-dire en cette période des pluies et de la pandémie du COVID 19 Seulement nous avons des doléances. Les pupilles sont devenus aujourd’hui des majeurs. Nous avons étudié et obtenu nos diplômes. Mais, il nous ait très difficile de trouver du travail. Nous avons déposés nos projets mais jusque-là nous n’avons aucun soutien. Las d’attendre, certains d’entre nous sont même devenus des conducteurs de motos «Jakarta». Nous demandons au Président de la République Macky Sall de nous venir en aide»

Propos par IGFM