jeudi 19 mai 2022

Sport

iGFM (Dakar) Didier Deschamps a convoqué Boubacar Kamara en équipe de France pour les prochains matchs des Bleus en Ligue des Nations.

Une convocation chez les champions du monde qui surprend tout le monde quand on sait que le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille avait pourtant donné son accord de principe au sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé. Là, il remplace numériquement Paul Pogba, forfait sur blessure. Le technicien des Lions qui n'a jamais caché son envie d'enrôler Kamara, devra metter une croix sur lui.



La liste :



Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (AC Milan), Alphonse Areola (West Ham)



Défenseurs : Lucas Digne (Aston Villa), Jules Koundé (Séville), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Presnel Kimpembe (Paris SG), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Théo Hernandez (AC Milan), Raphaël Varane (Manchester United), Jonathan Clauss (RC Lens), William Saliba (OM)



Milieux : Boubacar Kamara (OM), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Mattéo Guendouzi (OM), Adrien Rabiot (Juventus), N'Golo Kanté (Chelsea)



Attaquants : Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern Munich), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Kylian Mbappé (Paris SG), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Christopher Nkunku (RB Leipzig)

