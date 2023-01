mercredi 4 janvier 2023 • 1206 lectures • 0 commentaires

Politique 21 heures Taille

iGFM - (Dakar) Bougane Gueye Dany s’est exprimé, ce mercredi, pour la première fois, sur la fameuse liste de Adji Sarr, dans laquelle il est cité. Face à la presse, le leader de «Gueum sa bop» dit n’avoir jamais vu l’accusatrice.

«Je n’ai jamais vu Adji Sarr, je n’ai jamais parlé avec elle, je ne la connais ni de près ni de loin. Ceux qui le disent, ils veulent juste détruire mon image. C’est aussi simple que ça.» Telle est la réponse de Bougane Gueye Dany, qui, dit-on, ferait partie d’une liste de prétendants que Adji Sarr aurait révélée dans un fichier audio.



«J’en parle avec un pincement au cœur. Parce que je respecte la femme. Et j’ai vu qu’on a fait d'une femme, un objet avec lequel on combat. Et j’ai été cité comme 15 autres personnalités. Peut-être que c’est du fait de ma notoriété que j’ai été pointé du doigt», pense le patron de Dmedia.



Pour M. Dany, qui est candidat à la future présidentielle, personne ne doit utiliser la Justice pour comploter ou pour combattre un adversaire politique. Et dans l’affaire Sweet Beauty, c’est la justice qui doit trancher. Une justice en laquelle il dit fonder beaucoup d’espoir.