samedi 23 octobre 2021 • 402 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) La coalition Gueum sa Bougane Gueye Dany vient de perdre un de ses alliés, à la veille des élections locales.

C’est une nouvelle qui ne plaira certainement pas à Bougane Gueye Dany, leader de la coalition Gueum Sa Bop. Mme Nafissatou Wade, leader de «Convergence Dëggu Jëf», une de ses alliées de la première heure, a décidé de mettre un terme à leur compagnonnage.



Elle en a fait l’annonce ce samedi. «Pour rester dans nos principes et valeurs, j'ai décidé ce jour, de quitter la coalition Gueum sa bopp et poursuivre notre engagement auprès des populations», a-t-elle indiqué dans sa tribune. Aucune explication n'a, pour l'instant, été donnée sur les causes véritables de la rupture.