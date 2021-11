samedi 13 novembre 2021 • 191 lectures • 0 commentaires

Le leader de Gueum Sa Bop, Bougane Gueye ne semble pas digérer la pique du président depuis Paris. En effet, le chef de l’Etat lors d’une rencontre avec ses militants de son parti à la résidence de l’Ambassade du Sénégal, a saisi l’occasion pour lancer un message qui semble destiné à l’opposition.

Sur sa page facebook, Bougane déclare : « La grandeur d'un homme se mesure à son degré d'humilité...

A Paris, Monsieur le Président Macky Sall déclare, je cite :

" je détiens le pouvoir et la force, personne ne peut m'intimider https://www.igfm.sn/macky-envoie-un-message-a-l-opposition-depuis-paris-personne-ne-peut-m-intimider.

Je voudrais, Monsieur le Président de la République vous laisser le temps de méditer sur ces paroles de Cheikhoul khadim Serigne Touba qui disait à Samba Laobé je cite : " De ne jamais tomber dans la tyrannie et l’injustice car « tout homme injuste le regrettera un jour » et tout tyran assurera sa propre perte».

Le cheikh poursuit en lui disant également : " De ne jamais oublier que la puissance qu'il détient et toutes les faveurs qui en découlent, ne lui sont en vérité parvenues qu’à travers la mort d’autres personnes qui les détenaient avant lui et du fait que ces mêmes faveurs se sont départies de ces dernières pour de bon.

Alors M. le Président vous détenez le pouvoir temporel certes, mais la force et la puissance appartiennent à Allah Subhaana Wa Taala. »