iGFM - (Dakar- Depuis la fuite de la vidéo de l'arrestation de Seydina Fall dit Bougazelli, beaucoup de citoyens se demandent pourquoi l'ancien député est en liberté, alors que des personnes comme Kilifeu et Simon sont actuellement emprisonnées. Une politique de deux poids deux mesures disent certains. Le ministère de la Justice a cru nécessaire de monter au créneau.

"Sans interferer dans la procédure judiciaire suivie contre le sieur Seydina Fall, surnommé Bougazelli qui est toujours entre les mains du magistrat instructeur, le Ministère de la Justice rappelle que la liberté provisoire lui a été octroyée suite à sa demande, comme le prévoit la procédure. Les investigations suivent leur cours, à charge et à décharge, à la fin desquelles, la décision sera prise ou non, de le traduire devant la juridiction de jugement le cas échéant", indique le département ministériel de Me Malick Sall.



Dans son communiqué de presse parcouru par iGfm, il déclare que les motifs de placement sous mandat de dépôt et de mise en liberté provisoire, "inhérents au secret de l'instruction, ne sont connus que du magistrat instructeur, du Procureur de la République et des conseils." Et donc, pour lui, "toutes autres informations et interprétations sur la décision de mise en liberté et sur la suite qui sera donnée à l'affaire relèvent d'une spéculation gratuite."