"Nous avons fait une bonne semaine de préparation. On a doublé et on est prêts pour samedi. Après, il faut se concentrer, c'est bon. On sait qu'il nous reste deux matchs avant d'aller en vacances et tout le monde a une concentration élevée. Il y a des consiggnes à respecter et fait une application hier. Chaque équipe a à cœur de nous battre, mais on ne doit pas s'alarmer. On a une équipe de qualité mais on aura besoin encore du public qui est important dans les moments importants. Si je peux marquer encore au stade Abdoulaye wade, ce serait une bonne chose. J'espère que je vais marquer à nouveau" a déclaré l'attaquant sénégalais, ce jeudi, peu avant la séance d'entraînement soit 48h avant le match du 4 juin contre le Bénin, à Dakar.

