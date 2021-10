vendredi 1 octobre 2021 • 781 lectures • 2 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Aliou Cissé a convoqué Bouna Sarr (Bayern Munich) et Bamba Dieng (Marseille) en équipe du Sénégal pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. La liste est composée de 25 joueurs.

Aliou Cissé a en revanche zappé le joueur local, Moutarou Baldé (Teungueth FC), Sada Thioub (Angers), Abdallah Sima (Stoke City) et Lopy (Socheaux). Diao Baldé Keita effectue son retour dans le groupe après avoir manqué les deux derniers matchs.

A rappeler que les Lions recevront la Namibie le 9 octobre à Thies avant le match retour prévu le 12 en Afrique du Sud. Les Lions sont leaders du groupe H avec six points devant leur prochain adveraire. Congo (3e) et Togo (4e) ferment le classement.