jeudi 23 septembre 2021

Sport

iGFM (Dakar) Record a informé, ce jeudi, que Bouna Sarr et Bamba Dieng seront retenus par le sélectionneur national, Aliou Cissé, pour le prochain rassemblement des Lions, en direction des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Le défenseur Bouna Sarr pourrait bien faire ses débuts avec la sélection sénégalaise à l’occasion de la rencontre face à la Namibie en octobre prochain. Selon Record, le défenseur du Bayern Munich et Bamba Dieng de l'OM font partie de la liste qui sera annoncée par Aliou cissé, la semaine prochaine.

Accord de principe

Le journal a précisé que l'ancien arrière droit de l'OM a finalement pris la décision de porter les couleurs du Sénégal après des intentions de jouer pour les Bleus. Le défenseur du Bayern aurait d’ailleurs donné son accord de principe pour jouer avec les Lions du Sénégal. Depuis 2018, l’ancien joueur de l’OM est suivi par le sélectionneur national, Aliou Cissé.

Présélectionné par les Bleus pour la Coupe du monde 2018, le natif de Lyon, qui a des attaches avec le Sénégal et la Guinée, a dit oui pour les prochaines rencontres éliminatoires de la Coupe du monde 2022 contre la Namibie, les 6 et 10 octobre prochains.

Bouna pour dépanner à droite

Cette arrivée, si elle s’officialise pourrait bien aider la sélection sénégalaise qui a perdu ses deux titulaires au poste d’arrière droit, notamment Youssouf Sabaly (Bétis Séville, Espagne) et Moussa Wagué (Barcelone, Espagne), pour raison de blessures. Sans oublier Lamine Gassama qui est sans club.

En dehor de Bouna Sarr, le quotidien révèle que le sélectionneur a également convoqué la grande sensation de ce début de saison en France, Bamba Dieng. L’attaquant de l’OM a marqué trois buts en trois titularisations en Ligue 1. Sa venue en équipe A ne serait donc pas une surprise après ses débuts tonitruants avec Marseille.