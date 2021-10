vendredi 1 octobre 2021 • 318 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Aliou Cissé a justifié la convocation de Bouna Sarr en équipe du Sénégal pour les deux prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Ce, malgré l'envie du joueur de Bayern Munich qui était de porter les couleurs de l'équipe de France.

"C'est un débat encore sur les Binationaux. Sont-ils influencés par leur environnement ou leurs clubs? Sont-ils motivés en venant en sélection? Je pense que c'est pour cela que ce débat existe. Je peux vous garantir que je n'ai à supplier aucun joueur pour qu'il joue en équipe du Sénégal. Les résultats parlent pour nous-mêmes."

"Je ne crois pas que Bouna ait fait un choix par défaut"

"Je ne crois pas que Bouna ait fait un choix par défaut. Il connait d'autres joueurs dans la tanière, je crois que c'est pour cela qu'il a fakt son choix. C'est un bon joueur, expérimenté. On a aussi besoin de renforts sur ce côté (latéral droit) parce que Sabaly est blessé et Gassama est sans club. Donc, Bouna Sarr a des qualités intrinsèques lui vont permis de jouer et apporter à l'équipe. Mais, il n' y a pas de garantie. Il doit se battre pour gagner sa place sur le terrain. Il a trouvé des joueurs ici."