iGFM (Dakar) Bouna Sarr pourrait porter les couleurs de l'équipe nationale de football du Sénégal, en octobre prochain, à l'occasion des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Mais les statistiques du défenseur du Bayern Munich ne sont pas rassurantes avant la publication de la liste des Lions prévue le 1er octobre.

Qui l'aurait imaginé? Sans doute personne. Si l'information du journal Record se confirme, Bouna Sarr fera donc partie de la liste des binationaux qui avaient dans un premier temps déclaré ouvertement qu'ils souhaitaient jouer pour la France et non pour le Sénégal. Courtisé par Aliou Cissé depuis 2018 pour qu'il fasse partie des 23 pour le Mondial russe, le Bavarois est sur le point de porter le maillot du Sénégal l'une des meilleures nations du continent sur le papier. Mais le hic est que Bouna Sarr présente des statistiques inquiétantes depuis son arrivée au Bayern l'été dernier.

11 matchs dont 5 titularisations en seulement un an

Depuis son arrivée au Bayern Munich lors de la saison 2020/2021, en provenance de Marseille, le natif de Lyon n'a pas beaucoup joué. En un an, Bouna Sarr a disputé seulement 11 matchs dont 5 titularisations soit 495 minutes. Ce qui veut qu'il ne fait pas partie des premiers choix de l'entraîneur Nagelsmann. La preuve, il a mal entamé sa deuxième saison avec les Bavarois en rentrant en jeu qu'à trois reprises. La concurrence est rude. L'international français Benjamin Pavard est souvent préféré à Sarr qui n'est d'ailleurs même pas le deuxième choix sur le côté droit de la défense du Bayern. Ce qui est très inquiétant et incompréhensible si le sélectionneur national arrivait à le convoquer avec les Lions du Sénégal même si Sabaly est out pour blessure et Gassama sans club. Ce qui ramène encore le débat sur les critères de sélection. Sur quoi Cissé se serait fondé pour appeler l'ancien joueur de l'OM? Réponse dans une semaine à l'occasion de la publication de la liste des Lions qui vont défier la Namibie les 9 et 12 octobre 2021 respectivement à Thies et en Afrique du Sud, dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.