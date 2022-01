samedi 29 janvier 2022 • 130 lectures • 0 commentaires

iGFM (Cameroun) Présent en conférence de presse de veille de match Sénégal-Guinée équatoriale, Bouna Sarr a déclaré que ses partenaires n'ont pas droit à l'erreur lors de ce quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021".

"Cette phase est différente, on n'a pas droit à l'erreur. Tous les matchs sont importants. Nous le préparons bien comme tous les précédents matchs. Mais, nous n'avons jamais caché notre jeu. On ne cache rien, ce n'est pas volontaire. Au premier tour, on a du être patients, ce n'était pas évident. Mais, il y a eu du progrès sur le troisième match. Maintenant, c'est à nous de continuer à monter en puissance. on sait de quoi on est capable. Il faudra s'appuyer sur notre régularité."



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Yaoundé, Cameroun)