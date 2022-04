samedi 23 avril 2022 • 84 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Pour résoudre les problèmes liés à l'éducation et la formation,le maire de commune de Podor, Mamadou Racine SY a rencontré les étudiants ressortissants de la Commune de Podor ce 22 avril 2022 à l’hôtel King Fahd Palace de Dakar.

L’objet de ces importants moments de partage portait sur une prise de contact des étudiants avec le nouvel édile de la Commune.

Cette réunion a vu la participation de M. Moussa Yoro NDIONGUE, président de la Commission Education et formation, de quelques conseillers municipaux, de la Fédération des Amicales de la Commune de Podor (FAC/P), de l’Amicale des Etudiants de Podor à Dakar (AMEEP/DAKAR), de l’Amicale des Etudiants de Podor à Bambey et Thiès (AMEEP/THIES/BAMBEY), du Cercle Ressortissants de Podor à l’UGB (CREPS)...

Au cours des échanges, les présidents d’amicales ont salué l’initiative salutaire de leur maire qui les a conviés à cette importante rencontre en insistant sur les actions concrètes qu’il a, de tout temps, posées au profit de la jeunesse estudiantine de la commune de Podor.



Ils ont également saisi cette occasion pour demander la prise en compte de leurs problèmes dans la politique municipale.



Le maire a pour sa part rappelé l’objectif de la rencontre qui est de communier en ce mois béni de ramadan avec tous les étudiants de la commune sans distinction. Même si la gestion des universités n’est pas une compétence transférée aux collectivités locales, il a donné l’assurance que la mairie fera tout ce qui est en son pouvoir pour participer au mieux-être des étudiants ressortissants de la commune de Podor.



Entre autres résolutions, le maire Racine Sy a pris les engagements suivants :

- Doubler les subventions et les soutiens financiers accordés aux étudiants ;

- Organiser des séances de travail sectorielles avec chaque amicale pour une meilleure prise en compte de leurs problèmes respectifs ;

- Accroitre les solutions de logement et d’hébergement des étudiants de la commune ;

- Offrir des bourses d’excellence aux meilleurs étudiants de la ville, etc.

Enfin M. le maire Racine SY a exhorté les étudiants de la commune à cultiver le culte de la performance, à faire preuve d’humilité, à choisir des filières professionnelles compatibles avec la disponibilité de l’emploi et les métiers d’avenir et enfin à faire de sorte que la jeunesse estudiantine podoroise soit citée partout en exemple.

Surtout que cette cité a toujours été considérée comme un réservoir des cadres qui ont mis le Sénégal en orbite.