lundi 22 novembre 2021 • 175 lectures • 0 commentaires

Actualité 4 heures Taille

iGFM - (Dakar) Reportée l’année dernière à cause de la pandémie du Covid-19, la jeunesse catholique s’est retrouvée cette année dans la commune de Boutoupa-camaracounda pour célébrer la 36 éme édition des Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ).

Des journées qui ont vécu et qui ont permis aux pèlerins, dans la Foi, de communier et de prier ensemble pour une paix définitive en Casamance et plus particulièrement dans cette contré de Boutoupa-Camaracounda longtemps éprouvée par le conflit armé trentenaire de la Casamance.

PUBLICITÉ

La Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, chargé du Logement Victorine Ndéye a, à cette occasion, accompagné ces 3.000 jeunes chrétiens avec un important lot de denrées alimentaires et une enveloppe financière de cinq cent milles (500.000fcfa)

PUBLICITÉ



Plus de 3.000 jeunes catholiques de la région de Ziguinchor ont pris part, dans la commune de Boutoupa-Camaracounda à la 36ème édition des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ). Des journées qui ont pris fin hier, dimanche et qui ont permis aux fidèles chrétiens, dans la Foi, de prier pour une paix définitive et durable en Casamance.

Cette manifestation religieuse qui a été aussi marquée par le raffermissement des liens d’amitiés et de fraternité entre chrétiens et musulmans de la zone (Boutoupa-Camaracounda), a été célébrée autour du thème : «Lèves-toi : car je t’établis témoin des choses que tu as vues», a précisé Benoit Toupane membre de la paroisse de Niaguis et porte-parole du ministre Victorine Anquiliche Ndéye.

«Tous les jeunes du diocèse de Ziguinchor et au-delà s’étaient donnés rendez-vous dans la commune de Boutoupa-Camaracounda. C’est fort de cela que Mme le ministre Victorine Ndéye, étant fille de cet arrondissement de Niaguis, a jugé utile d’apporter sa pierre à savoir sa contribution pour la réussite totale à ces JMJ qui se sont déroulées ici à Boutoupa-Camaracounda.

La Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, chargé du Logement a mis à la disposition du diocèse cinq (5) tonnes de riz, des paquets de vermicelle, un important lot de bouteilles d’eau, 14 toilettes mobile entre autres. C'est avec une grande joie immense que nous avons reçu ces denrées alimentaires qui nous ont permis d'accueillir nos 3.000 milles hôtes qui étaient tous attendus dans la plus grande joie et dans hospitalité.

Un accompagnement nous va droit au cœur», a ajouté Benoit Toupane. «Ce geste noble de Mme Victorine Anquiliche Ndéye ne nous a pas surpris. C’est une dame qui a toujours accompagné les actes de développement que le Président de la République Macky Sall est en train de poser dans toutes les communes de Niaguis. Elle ne cesse aussi d’affirmer sa proximité avec la population et plus particulièrement les femmes et les jeunes de Niaguis.

Ces journées ont été pour nous des moments forts où la foi est fêtée avec des échanges entre jeunes chrétiens», disent les populations de Niaguis qui se sont réjouies de l’événement. Si la commune de Boutoupa-Camaracounda a beaucoup souffert du conflit armé casamançais, «nous espérons que cet événement portera notre espoir, porteur d’espoir de notre commune afin que son développement économique et social puisse être amorcé très vite », ont conclu les jeunes chrétiens.

Des prières et des animations culturelles ont été dites pour bénir ces JMJ qui, rappelons-le, ont été instituées par le Pape Jean-Paul II en 1986. Un événement religieux qui est célébré localement chaque année le dimanche des Rameaux.

IGFM