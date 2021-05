lundi 31 mai 2021 • 1173 lectures • 0 commentaires

Et de 12 pour le célèbre détenu, Baye Modou Fall alias Boy Djiné est aujourd’hui devenu l’As de l’évasion. En effet, il a confirmé son génie en s'échappant encore du Camp pénal, hier.

Comment Boy Djiné a t-il fait pour s'évader ? Le Quotidien l’Observateur pense que le fugitif a bénéficié d’une complicité depuis la prison, puisque le prisonnier était logé dans le quartier de haute surveillance. Un bunker qui est, cependant, dépourvu de caméra de surveillance. De plus, le détenu était dans la chambre 1, collée au poste de garde.

Selon L'Obs, une dizaine d'agents de l'administration pénitentiaire et des co-détenus de Boy Djiné ont été auditionnés. La police et la gendarmerie ont été lancées à sa poursuite.

Pour rappel, avant la prison de Camp Pénal, le détenu s'était évadé des commissariats de la Médina, des Parcelles Assainies et de Diourbel. Et ces évasions n'ont rien de mystique. "Je n'ai aucun pouvoir mystique. Chaque fois que je me suis évadé, c'est parce que j'ai payé", avait-il dit au feu Doyen des juges Samba Sall.